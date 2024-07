Drammatico incidente in piscina a Cermenate, bambino di 5 anni in gravi condi...

Bambino soccorso in piscina a Cermenate nella giornata di ieri, ricoverato in terapia intensiva: ore di preoccupazione

Il tragico incidente è avvenuto attorno alle 12.45 di ieri, domenica 28 luglio: il bambino di 5 anni ha rischiato di annegare nella piscina di Cermenate, in provincia di Como. È attualmente ricoverato in terapia intensiva in gravissime condizioni: ecco cos’è successo.

L’incidente in piscina per il bambino a Cermenate

Gli operatori sanitari del 118 sono intervenuti poco prima delle 13, non è ancora del tutto chiaro in che termini sia avvenuto l’incidente, ma secondo le prime ricostruzioni effettuate emerge che il bimbo, che avrebbe circa 5 anni di età, sarebbe stato rianimato a lungo prima di poterlo affidare ai sanitari per il trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenute le ambulanze da Lentate sul Seveso e Figino Serenza, oltre all’auto medica.

La dinamica dell’incidente in piscina a Cermenate

Il piccolo mentre era in acqua con il papà sarebbe rimasto sott’acqua per una diversi secondi dopo aver fatto uno scivolo, forse a causa di un attacco epilettico.

Recuperato rapidamente dai bagnini della società che gestisce l’impianto è stato poi rianimato sul posto dai soccorritori del 118, prima di essere trasportato in elicottero a Bergamo.

Le condizioni attuali del bambino dopo l’incidente

Nel pomeriggio di ieri è stato trasferito in terapia intensiva nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Bergamo. Sono ore di ansia e preoccupazione perché restano molto gravi le sue condizioni.

Al momento non risulterebbero mancanze da parte della struttura e non sarebbero emerse responsabilità di terzi. Tuttavia, le indagini delle forze dell’ordine sono ancora in corso per stabilire con certezza quanto accaduto.