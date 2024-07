Un uomo di 38 anni si è sentito male mentre era in piscina al club Junior di Rastignano. L’uomo è stato soccorso immediatamente e portato in ospedale ma non ce l’ha fatta.

Rastignano, tragedia in piscina al club Junior: morto 38enne

Un uomo di 38 anni, di origine nigeriana, si è sentito male mentre era in piscina con la moglie, il figlio e il fratello, al club Junior di Rastignano. Mentre stava nuotando ha avuto una specie di mancamento. Quando i bagnini si sono resi conto di quello che stava accadendo sono immediatamente intervenuti, così come due dottoresse presenti all’interno del club. Gli hanno praticato anche un massaggio cardiaco, per poi lanciare l’allarme e chiamare il 118, che è intervenuto appena possibile per cercare di stabilizzare l’uomo.

Rastignano, si sente male in piscina: morto all’ospedale

L’uomo, dopo essersi sentito male e dopo i primi interventi sul posto, è stato subito soccorso da un’ambulanza e da un’automedica ed è stato portato d’urgenza all’ospedale Sant’Orsola, dove è deceduto. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri.