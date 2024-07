Paolo Bellamio è morto per un malore nella notte tra lunedì e martedì a bordo dello yacht su cui lavorava

Paolo Bellamio, 41 anni, è stato trovato morto nella cabina dello yacht del magnate arabo per cui lavorava come chef.

La morte dello chef sullo yacht

Bellamio è morto nella notte tra lunedì 15 luglio e martedì 16 luglio per un malore. Il suo corpo è stato trovato nella cabina dello yacht, in quel momento al largo di Jeddah (Arabia Saudita).

A fare la tragica scoperta sono stati i colleghi di Bellamio, preoccupati perché lo chef non era sceso in cucina puntuale come al solito.

La brillante carriera di Paolo Bellamio

Paolo Bellamio era uno chef di fama internazionale, al momento della sua morte impiegato presso un importante uomo d’affari arabo.

Dopo aver prima lavorato nelle isole Baleari, lo chef si era trasferito a Dubai, per proseguire la sua brillante carriera. Nonostante la fama internazionale, Bellamio non dimenticava mai le proprie origini e, ogni volta che poteva, ritornava a Ponso, nella bassa Padovana, sua città d’origine.

La famiglia in lutto

Bellamio lascia la moglie Grace, le figlie Valentina e Angela, i fratelli Simone e Francesco e la mamma Giorgia.

Proprio il fratello Simone fa sapere che Paolo sarebbe dovuto rientrare in Italia domenica prossima. Racconta infatti: “Stava terminando il suo periodo di impiego nello yacht che lo vedeva impegnato ormai da luglio 2018”.