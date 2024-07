Claudio Gaetani, morto per un malore a Londra: corpo lasciato in strada per 6...

Il poliziotto è stato denunciato per abuso d'ufficio dopo essere stato inchiodato dai filmati delle videocamere di sorveglianza

Claudio Gaetani è morto a Londra nel settembre del 2022, stroncato da un infarto. Il suo corpo sarebbe rimasto in strada per 6 ore prima di essere rimosso e, in quel lasso di tempo, un poliziotto lo avrebbe derubato.

Claudio Gaetani derubato da morto

Claudio Gaetani, attore, regista e professore universitario, è morto stroncato da un infarto mentre si trovava a Londra in visita ad alcuni amici. Proprio questi amici hanno voluto vederci chiaro nella sua morte. Sapevano infatti che l’uomo aveva cambiato 200 euro al suo arrivo in città, la sera precedente la sua morte, circa 170 sterline, ma quei soldi non sono stati ritrovati tra gli effetti personali dell’amico.

In questo modo sono cominciate le indagini da parte della polizia metropolitana che hanno portato all’individuazione di un agente della polizia, responsabile del furto.

Nei filmati delle videocamere di sorveglianza si vede infatti il poliziotto, intervenuto sul luogo del decesso di Gaetani, prendere il portafoglio dell’uomo e contare le banconote.

Denunciato il poliziotto

L’agente, responsabile del furto, è stato recentemente accusato di abuso d’ufficio. Racconta Michela, l’amica che si è battuta perché venissero fatte le indagini: “Il problema non sono i soldi, Claudio proviene da una famiglia piuttosto ricca. Ho fatto denuncia perché le persone che indossano l’uniforme dovrebbero essere degne di fiducia. Penso che sia davvero irrispettoso.”