Marito, moglie e nuora morti in hotel nelle Filippine: il giallo dell'uomo in...

Giallo nelle Filippine. Tre persone sono state trovate morte in circostanze sospette nella stanza di un hotel, da cui è stato visto uscire un uomo incappucciato.

Marito, moglie e nuora morti in hotel nelle Filippine

Tre persone sono state trovate morte in un hotel di Tagaytai. Si tratta di un uomo australiano di 57 anni, David James Fisk, la sua compagna di 55 anni, Lucita Barquin Cortez, e della nuora 30enne Mary Jane Cortez. I corpi sono stati trovati dal personale dell’hotel, nella loro stanza, a faccia in giù, con mani e piedi legati e con il volto sigillato con del nastro da imballaggio.

Il capo della polizia, Charles Capagcuan, ha dichiarato a Reuters che i cadavere dell’uomo presentava una ferita al collo “e il suo sangue era sparso per tutto il pavimento“. Le due donne apparentemente non avevano ferite, a parte qualche livido.

Il giallo dell’uomo incappucciato che esce dalla camera

Il movente di quello che sembra essere un brutale omicidio al momento non è ancora chiaro. Secondo Capagcuan, alcuni oggetti di valori, tra i cui i cellulari, non sarebbero stati trafugati. L’ipotesi della rapina, in ogni caso, non è esclusa. Gli investigatori stanno visualizzando i video delle telecamere di sorveglianza ed è emerso un elemento che potrebbe essere importante. Nelle immagini si nota un uomo incappucciato con una borsa a tracolla che usciva dalla stanza delle vittime poche ore prima del delitto. L’uomo non è ancora stato identificato.

Secondo quanto ricostruito, David Fisk e la compagna erano stati in vacanza a Bali, poi avevano fatto tappa nelle Filippine per far visita ai due figli di Lucita Cortez.