Malore in strada, morto l’attore Claudio Gaetani

Civitanova Marche piange un personaggio che aveva coniugato cinema, passione politica e docenza universitaria, è morto a 46 anni l’attore Claudio Gaetani

Brutte notizie dal Regno Unito, per gli abitanti di Civitanova Marche, per il mondo del cinema e dell’arte e per la politica impegnata: a seguito di un malore in strada è morto l’attore Claudio Gaetani. Il 46enne interprete marchigiano era a passeggio nelle vie di Londra quando un infarto lo ha stroncato.

Gaetani era un esponente di spicco del mondo della cultura e a Civitanova Marche era amatissimo per la sua capacità di comunicare e per il suo indiscusso talento.

È morto l’attore Claudio Gaetani

Gaetani era stato uno straordinario burattino “Arlecchino” nel “Pinocchio” di Matteo Garrone, in cui aveva recitato a fianco di Roberto Benigni e Gigi Proietti. In questi giorni l’attore 46enne era impegnato nel ruolo di protagonista del nuovo spettacolo, “L’ombra lunga del nano”.

Da domenica scorsa Gaetani era a Londra per stare con la compagna. A Civinatova Claudio era anche un impegnato presidente dell’Anpi cittadina, incarico qusto che, come ricorda Il Resto del Carlino, “aveva ereditato dalla mamma Annita Pantanetti, morta due anni fa, e che ha portato avanti con la volontà di tramandare i valori della Resistenza nel solco del dialogo con tutti”.

Il cordoglio del rettore Adornato

Il 46enne era un esperto di cinema e docente all’Università di Macerata, il cui rettore Francesco Adornato ha voluto esprimere cordoglio a nome suo e dell’ateneo: “Ci ha lasciati troppo presto.

Esperto di cinema, attore regista, ha collaborato per molti anni con l’Università di Macerata proprio sui temi del linguaggio cinematografico, coinvolgendo con la sua passione, l’entusiasmo e la competenza tanti studenti e studentesse che continueranno a custodire e a far vivere i suoi insegnamenti”.