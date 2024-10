M5s: Baldino, 'Grillo? Nulla da archiviare, Movimento è forte se unito'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Archiviata la pratica Grillo? Non c’è niente da archiviare, in queste settimane stiamo celebrando un’assemblea costituente che servirà a riossigenare il M5S e dare un’aria nuova. Mi auguro che non ci sia niente e nessuno da archiviare...