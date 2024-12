M5S: Del Barba (Iv), 'Conte qualunquista, ne ha di ogni sorta'

Roma, 8 dic. (Adnkronos) - "Tra ieri e oggi molti esponenti di spicco del Pd attaccano Conte per le sue dichiarazioni in cui prende le distanze dallo stesso Pd". Lo scrive su Facebook Mauro Del Barba, deputato di Italia Viva."Non mi preoccuperei più di tanto. Prossimamente potr...

Roma, 8 dic. (Adnkronos) – "Tra ieri e oggi molti esponenti di spicco del Pd attaccano Conte per le sue dichiarazioni in cui prende le distanze dallo stesso Pd". Lo scrive su Facebook Mauro Del Barba, deputato di Italia Viva.

"Non mi preoccuperei più di tanto. Prossimamente potranno avere dichiarazioni più gradite. Conte ne ha di ogni sorta: destra, sinistra, populista, democratico, liberale, illiberale, giustizialista, garantista. In una sola parola: qualunquista. Quindi, se la preoccupazione è per le ultime dichiarazioni stiano pure tranquilli. Nel frattempo il mondo cerca una direzione che lo porti fuori dal ritorno di una storia forgiata dal fuoco, le democrazie vivono una crisi senza precedenti, l’industria italiana perde pezzi ogni giorno, i nostri giovani cercano altrove il proprio futuro e si consolidano destre incapaci che promettono soluzioni vecchie e pericolose. Forse sarebbe meglio iniziare a pensare a qualche contromisura seria, tra persone serie e di buona volontà", conclude.