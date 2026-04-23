Made in Italy, Bonaccini (PD): “Oltre 250 prodotti artigianali Igp, vale fino all'8% del Pil"

“Dopo le Dop e Igp dell’agroalimentare, vogliamo estendere la valorizzazione delle indicazioni geografiche anche all’artigianato: un’ossatura fondamentale dell’economia italiana, fatta di tante piccole e medie imprese che producono eccellenze da proteggere e promuovere”. Lo ha detto l’...

“Dopo le Dop e Igp dell’agroalimentare, vogliamo estendere la valorizzazione delle indicazioni geografiche anche all’artigianato: un’ossatura fondamentale dell’economia italiana, fatta di tante piccole e medie imprese che producono eccellenze da proteggere e promuovere”. Lo ha detto l’eurodeputato Stefano Bonaccini (Pd) a margine dell’evento “Indicazione Geografica per i Prodotti Artigianali: una grande opportunità per gli artigiani italiani e il Made in Italy” al Parlamento europeo.

Bonaccini ha ricordato che l’Emilia-Romagna è la prima regione europea per numero di prodotti Dop e Igp e ha citato le opportunità per export e turismo, facendo l’esempio delle ceramiche di Faenza da affiancare alle eccellenze agroalimentari come Parmigiano Reggiano, aceto balsamico di Modena e Piadina romagnola.

https://www.youtube.com/watch?v=ohJ_ucffVLw