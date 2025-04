Made in Italy: Ronzulli, 'sintesi nostra storia e cultura'

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – "Il made in Italy non è soltanto un marchio: è la sintesi della nostra storia, della nostra cultura e della nostra capacità di innovare nel rispetto delle tradizioni. È il motore silenzioso della nostra economia. Un patrimonio che genera lavoro, valore e futuro. Oggi celebriamo l’ingegno dei nostri artigiani, la visione dei nostri imprenditori, la maestria dei nostri designer, la qualità dei nostri prodotti". Lo afferma la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.

"Dalla moda all’agroalimentare, dalla meccanica all’arredo, l’Italia -ricorda- continua a distinguersi nel mondo per il gusto, la cura del dettaglio e l’unicità delle sue creazioni. Unicità che va tutelata, sostenendo le filiere produttive e contrastando con ogni mezzo la contraffazione, perché ogni imitazione è un furto di bellezza, lavoro e autenticità. Con l’approvazione nel dicembre del 2023 della legge sul made in Italy, Governo e maggioranza hanno non solo introdotto la Giornata che oggi celebriamo, ma anche dimostrato di essere sempre e comunque al fianco delle imprese italiane. Le nostre eccellenze meritano leggi forti, visione e rispetto”.