Mafia: de Lucia, 'arresti servono per indebolire i clan, momento complicato per cosa nostra'

Palermo, 11 feb. (Adnkronos) – "Gli arresti di oggi servono per indebolire l'intera organizzazione mafiosa. È un momento complicato per la vita di Cosa nostra e noi cerchiamo di renderlo sempre più complicato attraverso una serie di interventi che servono a contrastare i clan ma anche a processare, con le prove, chi partecipa a Cosa nostra". Sono le parole del Procuratore di Palermo, Maurizio de Lucia. "Bisogna tenere distinte le due fasi. Porteremo a processo coloro i quali sono destinatari di una delle cinque ordinanze emesse oggi, insieme con due provvedimenti di fermo, ma intanto è importante essere riusciti a neutralizzare in un solo momento una parte importante di Cosa nostra", dice.