Mafia: Fiammetta Borsellino, 'memoria va alimentata giornalmente con atti quotidiani'**

Palermo, 21 mar. (Adnkronos) - "Giornate come quella di oggi sono fondamentali, perché coinvolgono tutti in un impegno comune, e la cosa bella è proprio che siano i giovani il filo conduttore di questo docufilm e di queste giornate, perché il docufilm si avvale della loro c...

Palermo, 21 mar. (Adnkronos) – "Giornate come quella di oggi sono fondamentali, perché coinvolgono tutti in un impegno comune, e la cosa bella è proprio che siano i giovani il filo conduttore di questo docufilm e di queste giornate, perché il docufilm si avvale della loro collaborazione". Così Fiammetta Borsellino, figlia minore del giudice Paolo Borsellino, a margine della presentazione del docufilm 'Il fuco della memoria' di Ambrogio Crespi, all'Università di Palermo. L'ateneo è collegato con altre quattro università, di Milano, Roma e Firenze. "E' un importantissimo veicolo di conoscenza per chi allora non c'era ma anche per chi c'era in quanto si deve continuare a riflettere su fatti che hanno segnato profondamente la storia del nostro paese, attraverso una memoria che alimentata giornalmente con atti quotidiani e con l'impegmo di ciascuno", dice.