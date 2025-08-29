Mafia: Fontana, 'Libero Grassi faro per chi combatte illegalità'

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Libero Grassi fu ucciso dalla mafia 34 anni fa per aver detto con coraggio ‘no’ al pizzo e alla criminalità organizzata. La sua integrità e il suo esempio restano un faro per chi combatte con costante impegno l’illegalità e dif...

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – "Libero Grassi fu ucciso dalla mafia 34 anni fa per aver detto con coraggio ‘no’ al pizzo e alla criminalità organizzata. La sua integrità e il suo esempio restano un faro per chi combatte con costante impegno l’illegalità e difende la libertà e la sicurezza". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.