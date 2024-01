Mafia: Intravaia (Fdi), 'la Sicilia non dimentica Piersanti Mattarella'

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - “A 44 anni dalla barbara uccisione dell’allora presidente della Regione Piersanti Mattarella, la Sicilia non dimentica. Il deputato regionale Marco Intravaia, componente della Commissione Regionale Antimafia, ha depositato una corona d’alloro, in quali...

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) – “A 44 anni dalla barbara uccisione dell’allora presidente della Regione Piersanti Mattarella, la Sicilia non dimentica. Il deputato regionale Marco Intravaia, componente della Commissione Regionale Antimafia, ha depositato una corona d’alloro, in qualità di delegato a rappresentare l’Assemblea Regionale Siciliana, durante la cerimonia commemorativa in via Libertà.

“La vicenda politica e umana di Piersanti Mattarella – ha detto Intravaia – è un faro per tutti coloro che credono in una Sicilia in cui finalmente vinca la legalità. In modo particolare, è un esempio da seguire per chi è impegno in politica e nelle istituzioni, chiamato a realizzare quella Sicilia “con le carte in regola” che ispirava l’azione politica del presidente Mattarella. Sta a noi raccogliere questo testimone e realizzare non un sogno irrealizzabile, ma la legittima aspirazione di ogni siciliano onesto ad una Sicilia libera dal ricatto mafioso”.