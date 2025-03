Mafia: Ronzulli, 'memoria dovere e impegno responsabilità collettiva'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “La mafia è un cancro che ha contaminato la nostra società, uccidendo chi ha cercato di combatterla. Oggi rendiamo omaggio a coloro che hanno perso la vita per la giustizia, la legalità e la libertà. Il loro sacrificio non deve essere dimenticato, ma trasformato in azione concreta contro ogni forma di criminalità organizzata. La memoria è un dovere, l’impegno una responsabilità collettiva. La giustizia non è solo un ideale, ma un obiettivo da perseguire ogni giorno, per far sì che il sacrificio di tutte le vittime non sia stato vano. Oggi ricordiamo, domani continuiamo a lottare”. Lo scrive sui social la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.