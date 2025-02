Mafia: Schlein, 'formazione amministratori per riconoscere e combattere infiltrazioni'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Noi come prima forza di opposizione oggi e come forza governo nella maggior parte dei comuni italiani, dobbiamo promuovere una per i sindaci da Nord al Sud, per fornire tutti gli strumenti per prevenire, riconoscere e combattere il fenomeno mafioso. Sostenere le amm...

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – "Noi come prima forza di opposizione oggi e come forza governo nella maggior parte dei comuni italiani, dobbiamo promuovere una per i sindaci da Nord al Sud, per fornire tutti gli strumenti per prevenire, riconoscere e combattere il fenomeno mafioso. Sostenere le amministrazioni, sostenere le imprese sane senza contare che subiscono una concorrenza sleale da quelle che sono sostenute dalle mafie". Lo ha detto Elly Schlein al seminario sulla legalità al Nazareno a cui hanno partecipato esperti del settore. "Noi dobbiamo riuscire a far arrivare le vostre competenze ai nostri amministratori e prepararci, quando torneremo al governo, a fare ben altro" rispetto al governo di destra in tema di lotta alle mafie.