Mafia: Schlein, 'solidarietà a Decaro, contro di lui strumentalizzazione politica'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Voglio manifestare la nostra solidarietà ad Antonio Decaro che ha subito una strumentalizzazione politica con la commissione di accesso del ministro Piantedosi che, alla fine, non ha portato allo scioglimento del comune di Bari. Perché, al contrario, s...

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – "Voglio manifestare la nostra solidarietà ad Antonio Decaro che ha subito una strumentalizzazione politica con la commissione di accesso del ministro Piantedosi che, alla fine, non ha portato allo scioglimento del comune di Bari. Perché, al contrario, sono proprio le persone come Decaro a fare la differenza nella lotta per la legalità". Lo ha detto Elly Schlein al seminario sulla legalità al Nazareno.