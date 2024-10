Il maltempo non smette di tormentare l'Emilia Romagna: a Bologna le scuole rimarranno chiuse anche oggi

Le immagini spaventose stanno facendo il giro del web e delle televisioni: l’Emilia Romagna sembra essere tornata indietro nel tempo, all’alluvione che nel 2023 mise in ginocchio la regione. Strade allagate, case sommerse dall’acqua e un morto a Pianoro. La situazione è sempre più al limite.

Maltempo in Emilia Romagna: la regione è sommersa dall’acqua

Il maltempo non smette di tormentare l’Italia e in particolare l’Emilia Romagna. La regione del centro del Paese è in ginocchio, soprattutto nelle zone di Bologna, Modena e Reggio Emilia. I fiumi sono esondati e le acque hanno invaso copiose le aree agricole, ma anche le zone abitate. Tante strade sono ancora inagibili, mentre diverse abitazioni sono sommerse dall’acqua. A Bologna le scuole rimarranno chiuse anche nella giornata di oggi: “Per consentire le necessarie verifiche di tutte le sedi scolastiche e garantirne la sicurezza, lunedì sarà sospesa l’attività educativa e didattica”.

Maltempo in Emilia Romagna: gli sfollati

Le strutture di accoglienza lavorano senza sosta per aiutare le centinaia di persone rimaste senza abitazione. Gli sfollati, presenti anche nell’area della Bassa Romagna, Cesenatico, il ravennate e il riminese, devono fare i conti con continue interruzioni di corrente e la mancanza di acqua potabile.