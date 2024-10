Un incidente mortale sull’A1 si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 18 ottobre: l’autista di un mezzo pesante ha perso il controllo ribaltandosi e rimanendo incastrato nella cabina.

Incidente in A1: morto l’autista di un tir

Lo schianto mortale si è verificato al chilometro 686 dell’A1, nel tratto compreso tra San Vittore e Caianello.

L’autista di un mezzo pesante avrebbe perso il controllo, per cause ancora al vaglio della polizia stradale, ribaltandosi e rimanendo incastrato nella cabina. Per l’uomo, classe ’77, di Napoli, non c’è stato nulla da fare: inutili i tentativi dei soccorritori per evitare il tragico epilogo. Il decesso è sopraggiunto a causa delle ferite e dei gravi traumi riportati nel sinistro, che gli sono stati fatali.

Le indagini delle forze dell’ordine dopo l’incidente in A1

Sul luogo dell’incidente, oltre ai vigili del fuoco e al personale dell’Ares 118, sono intervenuti anche gli agenti della sottosezione stradale di Cassino che stanno effettuando i rilievi.

Code tra Cassino e San Vittore

Sulla A1 Milano-Napoli, tra San Vittore e Caianello, in direzione di Napoli, si registrano almeno 4 km di coda.

A chi è diretto verso Napoli, si consiglia di uscire a San Vittore, seguire la strada statale 6 Casilina con rientro in autostrada a Caianello. Tuttavia, anche questa strada alternativa risulta al momento in tilt.