Le acque impetuose hanno travolto due fratelli a Pianoro, portando alla tragica scoperta del corpo di uno di loro. L’alluvione ha fatto almeno vittima il giovane di vent’anni si chiamava Simone Farinelli, la situazione è drammatica: i danni ammontano a milioni di euro, migliaia di persone sono sfollate, e molte aree sono ancora senza energia elettrica.

Alluvione Bologna: un morto e città travolta dall’acqua, colpite anche Modena, Ravenna e Reggio

Strade chiuse e frane sono il triste corollario di una notte che Bologna non dimenticherà facilmente. Le acque dei canali sotterranei Savena, Ravone e Navile sono esondate, costringendo all’evacuazione di circa 500 persone.

Altri fiumi, come il Savena a Baricella e il Crostolo in provincia di Reggio Emilia, hanno superato i loro argini, mentre il Secchia rappresenta una minaccia per Modena. In Romagna, solo Cesenatico ha subito danni ingenti a causa degli allagamenti. Molti comuni hanno deciso di chiudere le scuole per precauzione.

Alluvione Emilia: travolta Bologna dove si registra un morto, colpite anche altre città

I vigili del fuoco sono stati impegnati in centinaia di interventi, con 160 millimetri di pioggia caduti a Bologna in sole sei ore.

Le esondazioni si sono estese dall’area metropolitana di Bologna a Ravenna, Modena, Reggio Emilia e Piacenza. La presidente facente funzione della Regione, Irene Priolo, ha esortato i residenti a seguire le indicazioni delle autorità locali. Con la situazione critica in molte zone, i sindaci di alcune zone hanno invitato la popolazione a restare al sicuro e a non uscire di casa. A Reggio Emilia, il sindaco ha partecipato attivamente all’evacuazione dei residenti, mentre si attende un nuovo stato di emergenza per far fronte ai danni enormi.