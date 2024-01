Maltempo: Fratoianni, 'Bignami inqualificabile, Piantedosi spieghi in Parlamento'

Maltempo: Fratoianni, 'Bignami inqualificabile, Piantedosi spieghi in Pa...

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – "Addirittura l’associazione nazionale dei funzionari di polizia arriva a trovare discutibile il comportamento del sottosegretario Bignami che ha protestato platealmente con i dirigenti dell’ordine pubblico perchè c’erano proteste a Forlì per la visita della presidente del consiglio? Tutto ciò significa che siamo ben oltre il livello di guardia". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra dopo la presa di posizione dell’Anfp.

"Se qualcuno pensa in Italia di essere padrone del Paese – prosegue il leader di SI – e di poter sequestrare la democrazia si sbaglia di grosso. Chiederemo al ministro Piantedosi di spiegarlo in Parlamento. In attesa che questo avvenga – conclude Fratoianni – il sottosegretario Bignami si astenga da questi comportamenti inaccettabili e al limite lasci il ruolo di governo e vada a giocare con quelle divise che un tempo gli piacevano tanto".