Maltempo in Calabria: disagi e cancellazioni per i treni

Situazione critica lungo la linea Paola-Sapri

La Calabria è attualmente colpita da un’ondata di maltempo che sta causando notevoli disagi alla circolazione ferroviaria. In particolare, lungo la linea Paola-Sapri, si sono registrate interruzioni a causa di ostacoli lungo il tracciato, con ritardi significativi per i viaggiatori. Le raffiche di vento hanno provocato la caduta di un albero di grosse dimensioni sulla linea ferroviaria, precisamente nel tratto che corre parallelo alla statale 18 Tirrena inferiore. Questo evento ha parzialmente invaso un binario, costringendo un treno in transito a fermarsi per precauzione.

Impatto sulle tratte calabresi

Nonostante i disagi, non si sono registrate conseguenze per i viaggiatori o per il materiale rotabile. Tuttavia, il gestore della rete ferroviaria ha dovuto cancellare numerosi treni sulle altre tratte calabresi, come Lamezia Terme – Catanzaro Lido e Reggio Calabria – Crotone, sostituendoli con autobus. Questo ha creato ulteriori difficoltà per i pendolari e i turisti che si spostano nella regione. La situazione è ulteriormente complicata dalle condizioni meteorologiche avverse, con forti venti che interessano anche la fascia ionica calabrese e piogge localizzate che hanno portato a allagamenti in diverse zone.

Allerta meteo e monitoraggio della situazione

La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta rossa che durerà fino a mezzanotte, per poi passare a un livello arancione. La sala operativa di Catanzaro sta monitorando costantemente l’evolversi della situazione meteo, mantenendo alta l’attenzione. Alcuni sottopassi a Rossano Scalo sono stati allagati, e si segnalano strade allagate a Squillace, oltre a piccole frane e smottamenti in altre zone del basso catanzarese. Il persistere di vento e pioggia ha causato la caduta di alberi e tombini intasati, creando disagi alla circolazione stradale.