Maltempo in Campania: oltre 700 interventi dei vigili del fuoco

Forte vento e neve causano disagi in tutta la regione, con treni cancellati e ritardi significativi.

Interventi dei vigili del fuoco in Campania

Negli ultimi giorni, la Campania è stata colpita da un’ondata di maltempo che ha costretto i vigili del fuoco a intervenire in oltre 700 occasioni. Le province di Napoli, Salerno e Caserta sono state le più colpite, con segnalazioni di danni e disagi causati principalmente dal forte vento. In particolare, i pompieri hanno dovuto affrontare situazioni critiche, come alberi caduti e danni a strutture pubbliche e private.

Disagi causati dalla neve in Avellinese

Non solo vento, ma anche neve ha creato problemi significativi, soprattutto nell’area dell’Avellinese. Qui, le precipitazioni nevose hanno reso difficile la circolazione stradale e hanno richiesto l’intervento dei soccorsi per liberare le strade bloccate. I residenti hanno segnalato difficoltà nel raggiungere i servizi essenziali, creando un clima di emergenza che ha richiesto l’attenzione delle autorità locali.

Impatto sui trasporti ferroviari

Il maltempo ha avuto ripercussioni anche sul trasporto ferroviario. Diversi treni, sia dell’Alta Velocità che degli Intercity, sono stati cancellati o limitati, lasciando molti pendolari e viaggiatori a dover affrontare ritardi significativi. Alcuni treni hanno registrato ritardi che hanno superato i 350 minuti, ovvero quasi sei ore, creando disagi notevoli per chi si sposta per motivi di lavoro o di studio. Le ferrovie hanno comunicato che stanno lavorando per ripristinare la regolarità del servizio, ma le condizioni meteorologiche avverse continuano a complicare la situazione.