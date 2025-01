Interventi dei vigili del fuoco a Cagliari

Questa mattina, la Sardegna, e in particolare il Cagliaritano, è stata colpita da un’ondata di maltempo che ha portato forti raffiche di grecale e piogge intense. I vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire in oltre cinquanta occasioni, rispondendo a richieste di aiuto per alberi e rami pericolanti, cornicioni e insegne a rischio di caduta. La situazione è diventata critica, con la Protezione civile che ha diramato un bollettino di allerta arancione per la serata, avvisando la popolazione di prestare attenzione e di evitare spostamenti non necessari.

Situazioni di emergenza e danni

Tra gli interventi più significativi, spicca quello avvenuto vicino alla strada statale 554, dove il forte vento ha divelto una struttura in metallo, creando un pericolo per i veicoli in transito. La polizia locale è stata attivamente coinvolta nel monitoraggio delle strade di Cagliari, dove diversi pali e rami sono caduti sulle auto, causando danni a cinque veicoli. Le autorità hanno intensificato la sorveglianza, in particolare nella zona di Pirri, già colpita in passato da abbondanti precipitazioni, predisponendo pattuglie per garantire la sicurezza dei cittadini.

Previsioni e raccomandazioni

Le previsioni meteorologiche indicano che il maltempo persisterà nelle prossime ore, con possibilità di ulteriori precipitazioni e raffiche di vento. La Protezione civile raccomanda di evitare di uscire di casa se non strettamente necessario e di prestare attenzione a eventuali avvisi e aggiornamenti. È fondamentale che i cittadini rimangano informati e seguano le indicazioni delle autorità per garantire la propria sicurezza e quella degli altri. La situazione è monitorata costantemente, e gli interventi dei vigili del fuoco continueranno fino a quando non sarà ripristinata la normalità.