Le grandi piogge che sono cadute sulla Sicilia nelle ultime ore mettono in allerta tutta la regione, e in particolare la zona di Catania. La protezione civile ha emesso un’allerta rossa già nella serata di ieri: monito che sarà valido fino alle ore 24 di oggi, martedì 12 novembre.

Maltempo, la protezione civile dirama l’allerta rossa a Catania

La Protezione Civile siciliana ha emesso un report con un livello di allerta meteo elevato per la zona di Catania, a causa dei temporali e del rischio idraulico e idrogeologico. La situazione è aggravata dalla grande quantità di pioggia già caduta nei giorni scorsi, rendendo il terreno saturo e aumentando i rischi di allagamenti. Le autorità locali invitano i cittadini a mantenere la massima prudenza e a seguire le indicazioni delle protezioni civili per garantire la sicurezza di tutti.

Allerta rossa a Catania: chiuse le scuole e l’università

“A seguito della segnalazione di allerta meteo di codice rosso diramata dalla Protezione civile per rischio temporali e idrogeologico sul settore costiero Nord-Orientale della Sicilia, per tutta la giornata di martedì 12 novembre saranno sospese tutte le attività didattiche in presenza, inclusi gli esami e le sedute di laurea, in tutte le sedi universitarie dell’Ateneo di Catania. Le attività potranno comunque essere erogate in modalità on line” – si legge nel decreto emanato dal rettore dell’Università di Catania, Francesco Priolo. Allo stesso tempo, anche gli istituti scolastici rimarranno chiusi, così come gli impianti sportivi, cimiteri, parchi comunali e mercati.