Dopo un lungo periodo di stabilità meteorologica, è in arrivo un cambiamento significativo durante il weekend.

Nord Italia e allarme smog: raggiunti livelli critici, maltempo al Sud

Secondo Lorenzo Tedici di iLMeteo.it, quest’anno la tradizionale “Estate di San Martino” porterà un clima decisamente freddo, con possibilità di nevicate in alcune aree. Nei prossimi giorni, al Centro-Nord il tempo sarà ancora stabile, causando un aumento dei livelli di inquinamento, specie in Pianura Padana. Nel Sud Italia, invece, la presenza di mari ancora caldi favorirà la formazione di intensi temporali, specialmente sulle coste tirreniche e in alcune zone della Sicilia e della Sardegna.

Le temperature rimarranno sopra la media fino a sabato, con massime intorno ai 24°C in Sardegna e Sicilia, e circa 22°C in regioni come Campania, Calabria e Lazio. Anche al Centro e nelle Alpi, il clima continuerà a essere anomalo per novembre, con lo zero termico a circa 3500 metri di altitudine, un valore più tipico dell’inizio dell’estate.

Allarme smog nel Nord Italia: temporali al Sud

Da domenica, però, le condizioni atmosferiche potrebbero cambiare radicalmente: l’espansione dell’alta pressione verso il nord-ovest dell’Europa potrebbe aprire la strada a un nucleo d’aria fredda proveniente dai Balcani, spingendolo verso l’Italia. Se questa previsione dovesse realizzarsi, l’inizio della prossima settimana potrebbe risultare quasi invernale, con un brusco calo delle temperature di circa 6-7°C sotto la media stagionale e la possibilità di neve in collina.

Previsioni per i prossimi giorni:

– Mercoledì: sereno al Nord, sole al Centro, piogge sparse in Sicilia.

– Giovedì: nuvoloso al Centro, precipitazioni locali in Sicilia.

– Venerdì: nubi e occasionali rovesci in Sardegna e Sicilia.