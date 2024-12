Maltempo e cancellazioni

Una domenica di disagi attende i viaggiatori nel golfo di Napoli, dove il maltempo ha già causato numerose cancellazioni dei collegamenti marittimi. Il forte vento di ponente ha ingrossato il mare, rendendolo molto mosso e compromettendo i servizi di aliscafi e traghetti verso le isole partenopee. Al momento, i collegamenti da e per i porti di Forio e Casamicciola sono sospesi, mentre alcune corse da e per Ischia Porto sono confermate, sebbene con limitazioni.

Situazione critica per Procida e Capri

La situazione non è migliore per Procida, che vedrà un numero ridotto di corse, sia di aliscafi che di navi, per il giorno dell’Immacolata. Le cancellazioni già annunciate riguardano i collegamenti operati dal porto di Napoli e da quello di Pozzuoli. Anche Capri subirà disagi significativi, con l’intero servizio dei mezzi veloci non effettuato. I viaggiatori diretti verso l’isola dovranno fare affidamento esclusivamente sulle navi, aumentando il rischio di congestione e attese prolungate.

Impatto sui viaggiatori e sulle attività locali

Questa situazione di maltempo non solo crea disagi ai turisti, ma ha anche un impatto significativo sulle attività economiche delle isole. Le cancellazioni dei collegamenti marittimi possono influenzare il turismo, un settore già provato da anni di difficoltà. I residenti e i commercianti temono che la mancanza di collegamenti possa ridurre il flusso di visitatori, compromettendo ulteriormente l’economia locale. È fondamentale che le autorità monitorino attentamente le condizioni meteorologiche e comunichino tempestivamente eventuali aggiornamenti sui servizi di trasporto.