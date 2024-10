Maltempo: Ricciardi, 'perchè regioni in commissione dissesto ma non in quella Covid?'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – "Oggi fate finta di mettere al centro il dissesto idrogeologico ma invece quello che volete è una poltrona in più per la presidenza della commissione nel poltronificio che è questo governo. Se davvero si volesse intervenire, si direbbe al ministro della Protezione civile che quando c'è un disastro si va di corsa sul posto e non si fanno conferenza stampa per fare sciacallaggio o che non si risolvono i problemi dicendo ai cittadini 'fatevi un'assicurazione'". Così Riccardo Ricciardi del M5S in aula alla Camera sul dissesto idrogeologico.

"E alla premier Meloni che in tempi di Covid voleva risarcire tutti con 1000 euro con un click, ricordiamo che dei 3,5 miliardi richiesti dall'Emilia Romagna dopo un anno e mezzo ne sono arrivati circa 25 milioni".

"Voi volete usare le commissioni d'inchiesta come una clava politica e vorrei capire dalla maggioranza il motivo per cui per questa commissione si inseriscono in ambito di indagini le Regioni, mentre per la commissione Covid vengono esclude. Per quale logica? Perchè è assolutamente incomprensibile. Ma noi ci mettiamo la faccia come fatto dal presidente Conte nella commissione Covid dalla quale lo volete escludere come volete escludere dalla Antimafia due persone che hanno dato la vita per la lotta alla mafia come Scarpinato e De Raho".