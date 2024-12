Maltrattamenti in RSA a Caltanissetta: 9 arresti tra i dipendenti della strut...

I carabinieri di Caltanissetta hanno arrestato diverse persone accusate di maltrattamenti su anziani in una RSA

I carabinieri della Sezione Operativa della compagnia di Caltanissetta hanno arrestato 9 persone accusate di maltrattamenti e abusi nei confronti degli anziani ospiti di una RSA. Durante l’indagine sarebbero emersi solidi elementi che comprovano comportamenti vessatori da parte degli operatori socio-sanitari e dei responsabili della struttura.

Gli anziani ospiti della casa di riposo Santa Chiara, come riportato da Open, al centro delle indagini della procura di Caltanissetta, venivano legati ai letti o alle sedie a rotelle con cinghie, senza alcuna possibilità di muoversi.

Nove persone sono coinvolte nel caso, per le quali sono state emesse misure cautelari, sei in carcere e tre ai domiciliari. I dipendenti della casa di riposo e i gestori della struttura sono indagati per maltrattamenti, sequestro di persona, abbandono di persone ed esercizio abusivo di pratiche sanitarie.

La struttura sarebbe stata posta sotto sequestro e affidata a un gestore terzo per garantirne il funzionamento durante le indagini.

Tra i destinatari delle misure cautelari in carcere figurano le titolari della struttura, Venera Alaimo e Agata Giovanna Salamone. Secondo quanto riportato nei fascicoli dei pm, le due erano consapevoli delle condizioni di abbandono in cui versavano gli ospiti della casa di riposo e della gestione inadeguata dei servizi, ma avrebbero omesso di prendere qualsiasi provvedimento organizzativo o direttivo.

Gli altri coinvolti e arrestati sarebbero gli operatori sociosanitari Pietro Castronovo, 44 anni, Gianluca Giuseppe Ciresi, 50 anni, Gaetano Marrocco, 51 anni, e Donatella Michela Salamone, 41 anni. Agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, invece, i colleghi Katia Dibenedetto, 48 anni, Marco Iacono, 38 anni, e Noemi Tomasella, 25 anni.