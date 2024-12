Un'iniziativa solidale che coinvolge gli anziani delle Rsa del Torinese per aiutare chi è in difficoltà.

Un’iniziativa dolce e solidale

In un periodo dell’anno in cui la solidarietà e la condivisione sono al centro dell’attenzione, un gruppo di anziani delle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) del Torinese ha deciso di trasformarsi in pasticceri per un nobile scopo. L’iniziativa, promossa dal gruppo emeis Italia e intitolata “Dolce Natale”, ha visto la partecipazione attiva di educatori e cuochi delle strutture, che hanno guidato gli anziani nella preparazione di dolci tipici delle festività.

Laboratori di cucina e creatività

Durante i laboratori di cucina, gli anziani hanno avuto l’opportunità di esprimere la loro creatività, realizzando biscotti dalle forme natalizie, muffin e cupcake decorati con i colori del Natale. Questi momenti di condivisione non solo hanno permesso di creare dolci deliziosi, ma hanno anche offerto un’importante occasione di socializzazione e stimolo per gli ospiti delle Rsa. Le strutture coinvolte in questa iniziativa sono numerose, con una ventina di Rsa che hanno aderito all’iniziativa in tutta Italia, tra cui le residenze Richelmy e Giardino degli Aironi a Torino, e la casa di cura Ville Turina Amione di San Maurizio Canavese.

Un gesto di generosità verso i bisognosi

Ogni Rsa partecipante ha scelto un ente benefico locale a cui destinare i dolci preparati. Le donazioni sono state indirizzate a mense dei poveri, comunità che assistono famiglie in difficoltà e associazioni che si occupano di senzatetto. Questo gesto non solo porta un sorriso a chi riceve i dolci, ma rappresenta anche un’importante lezione di vita per gli anziani, che si sentono utili e parte attiva della comunità. La preparazione dei dolci diventa così un simbolo di speranza e solidarietà, un modo per ricordare che anche nei momenti difficili, la generosità può fare la differenza.