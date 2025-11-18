Giallo in Austria, mamma e figlia di 10 anni sono state trovate morte in casa...

Giallo in Austria, mamma e figlia di 10 anni trovate morte in casa: erano scomparse da un anno

Una donna di 34 anni e sua figlia di 10 risultavano scomparse dal luglio del 2024. Ora la macabra scoperta, i loro corpi senza vita sono stati infatti ritrovati all’interno di un appartamento a Innsbruck, in Austria. Come riferito dalla Polizia locale, il ritrovamento dei corpi è avvenuto lo scorso 14 novembre.

Giallo in Austria, mamma e figlia di 10 anni trovate morte in casa: duplice omicidio?

Come scrive l’Apa, secondo la polizia si tratterebbe di omicidio. Le indagini erano già partite più di un anno fa, quando appunto madre e figlia sono scomparse. A giugno, due fratelli, un austriaco di 55 anni e suo fratello di 53, sono stati arrestati poiché sospettati del delitto, e si trovano da allora in custodia cautelare. Solamente ora però le autorità sono riuscite a trovare i corpi di madre e figlia. Al momento non sono state diffuse altre informazioni ma, come detto, secondo la polizia, mamma e figlia sono state uccise.