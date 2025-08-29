Manovra: Bagnai (Lega), ‘sentiero stretto ma ci sarà riflessione su acciaio’**

Roma, 29 ago. - (Adnkronos) - Il governo farà una riflessione su eventuali interventi da mettere a terra in manovra per far fronte alla crisi dell’acciaio. Lo ha spiegato all’Adnkronos Alberto Bagnai, deputato della Lega e vicepresidente della Commissione Finanze della Camera, usc...

Roma, 29 ago. – (Adnkronos) – Il governo farà una riflessione su eventuali interventi da mettere a terra in manovra per far fronte alla crisi dell’acciaio. Lo ha spiegato all’Adnkronos Alberto Bagnai, deputato della Lega e vicepresidente della Commissione Finanze della Camera, uscendo dal confronto convocato dai sindacati metalmeccanici sull’ex Ilva con le forze politiche.

“I sindacati hanno chiesto un impegno piu incisivo da parte dello Stato” sul tema della risorse.

“Tutti sappiamo che siamo in un contesto di regole di bilancio che determinano un sentiero stretto. Questo sentiero deve portare anche verso l’acciaio? Sì, perché è fondamentale per i grandi progetti infrastrutturali, come il Ponte sullo Stretto di Messina, ma anche per tutto il tessuto delle Pmi della meccanica di precisione, che è il nucleo del nostro export”, ha evidenziato Bagnai. “Quindi, si farà una riflessione” ed essendo “la legge di bilancio di iniziativa governativa, la sede in cui verrà compiuta sarà innanzitutto quella di governo”.