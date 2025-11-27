Manovra: Borghi (Lega), 'evitare innalzamento età pensionabile nostra priorità'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "La manovra economica viene fuori dalla Commissione, vediamo. Per quanto mi risulta il nostro emendamento sull'ampliamento della platea della rottamazione è ancora lì e nessuno ci ha detto di no". "Noi abbiamo messo a copertura di tutti i...

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – "La manovra economica viene fuori dalla Commissione, vediamo. Per quanto mi risulta il nostro emendamento sull'ampliamento della platea della rottamazione è ancora lì e nessuno ci ha detto di no". "Noi abbiamo messo a copertura di tutti i costi dei nostri emendamenti il contributo delle banche. Vedremo come sempre come evolverà la discussione.

Siamo ancora alla composizione del fascicolo degli emendamenti segnalati. Ieri abbiamo fatto un approfondimento sugli enti locali, tema sul quale siamo, mi pare, tutti d'accordo". Così Claudio Borghi, capogruppo della Lega in commissione Bilancio al Senato, ad Affaritaliani.

"Credo che il governo stia aspettando anche i dati del Pnrr. Non chiediamo soldi alle banche per il gusto di chiederli – prosegue – ma perché ci sono emendamenti che vanno a vantaggio dei cittadini, deli pensionati, delle imprese, e penso appunto alle cartelle esattoriali, ed è quindi giusto indicare la via corretta: i soldi non si prendono con nuove tasse sugli italiani o con tagli ma il punto dove prendere le risorse sono le banche che in questi anni hanno fatto miliardi di utili". "La nostra priorità è che si eviti dal 2027 l'innalzamento dell'età per uscire dal mondo del lavoro. Non è possibile che in Francia si vada in pensione a 62 anni e in Italia a 67 e si voglia anche aumentare l'età. Tanto che provocatoriamente abbiamo presentato un emendamento che invece di aumentare di un mese l'età per andare in pensione la diminuisce di uno, giusto per far capire bene quale sia la nostra posizione".

"La flat tax al 15% per tutti risolverebbe il problema dell'evasione e dell'elusione fiscale. Noi appena possibile cerchiamo di allargarla al maggior numero di contribuenti. Funziona benissimo con gli autonomi, ma a fermarci è una norma europea secondo la quale oltre 85mila euro di reddito annuo sottrarrebbe gettito Iva, che è una tassa comunitaria. Abbiamo presentato interrogazioni su questo punto che non ci convince affatto. Comunque la flat tax al 15% per tutti è l'obiettivo della Lega che va ottenuto il prima possibile", conclude.