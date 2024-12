Manovra: Conte, 'non disturbate governo con carovita, impegnato con aumento per ministri'**

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – "I redditi delle famiglie italiane diminuiscono sempre più al punto che l'Europa definisce questa situazione 'critica'. Su carovita e perdita del potere d’acquisto non disturbate il governo Meloni: sono troppo impegnati a trovare l'escamotage per aumentare i soldi da dare ai ministri". Lo scrive sui social Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, commentando la notizia che gli aumenti per i ministri e i sottosegretari non eletti in Parlamento diventeranno dei rimborsi.