Manovra: Durigon, 'priorità ampliare rottamazione e intervenire su pensioni'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "Sicuramente tra le nostre priorità ci sono l'allargamento della rottamazione e il blocco dell'aspettativa di vita per andare in pensione". "La sicurezza sarà un punto chiave, proporremo interventi sia in Finanziaria e poi, successivamente, ci sarà anche un decreto bis proprio su questo tema. L'aumento di furti e di violenze è del tutto intollerabile per un governo di Centrodestra e la sicurezza, ribadisco nuovamente, è un elemento fondamentale che deve avere la massima attenzione anche nella manovra".

Così Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e vice-segretario della Lega, ad Affaritaliani.

"La regione Campania – prosegue – ha subito un maltrattamento dai politici locali. Quando nel 2003 il governo Berlusconi varò il condono nazionale la sinistra con Bassolino non lo attuò in Campania per scelte ideologiche. Molte case dovrebbero essere abbattute, ma stiamo parlando di prime abitazioni e non possiamo mandare la gente in mezzo alla strada. C'è già una proposta del senatore della Lega Gianluca Cantalamessa per le prime case. Laddove ci sono i requisiti è giusto intervenire per non avere disparità con altre regioni".

"Si tratta di una delle manovre più piccole degli ultimi anni e se vogliamo veramente metterci mano in Parlamento per apportare modifiche importanti non si può che chiedere, come c'è in un nostro emendamento, di trovare queste risorse in più da quei soggetti che hanno avuto in questi ultimi anni profitti, e non dico extra-profitti, enormi. 137 miliardi di euro in tre anni possono essere ulteriormente redistribuiti per aiutare in particolare i giovani ma tutto il Paese a crescere e ad avere maggiore sicurezza", conclude.