Manovra: Fratoianni, 'insufficiente e sbagliata, serve reazione forte in Parlamento e nel Paese'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – "Abbiamo incontrato una delegazione della Cgil, fra poco incontreremo la Uil e poi altre associazioni, per confrontarci e condividere giudizi e valutazioni sulla manovra del governo Meloni, un manovra che consideriamo non solo insufficiente ma profondamente sbagliata, incapace di dare risultati significativi ai problemi delle famiglie e delle imprese del nostro Paese". Lo afferma Nicola Fratoianni parlando con i cronisti dopo che insieme ai capigruppo di Camera e Senato di Avs ha incontrato a Montecitorio una delegazione della Cgil guidata da Landini sulla manovra del governo.

"Non darà risposte alla povertà crescente di milioni di cittadini, ai salari che rimangono al palo, senza una politica industriale – prosegue il leader di Sinistra italiana – come si vede anche dall’incredibile taglio ai fondi per l’automotive. Abbiamo un governo inerte sulle risposte da dare alla transizione ecologica e al contrasto all’emergenza climatica. Un atteggiamento non solo preoccupante ma anche molto impressionante. Per non parlare del disastro annunciato per sanità e scuola pubblica. Abbiamo condiviso largamente questo giudizio con la Cgil, e naturalmente ci faremo sentire nell’iter parlamentare".

"E anche sul piano politico io credo che sia necessario un salto di qualità delle opposizioni, i sindacati decideranno nella loro autonomia come mobilitarsi e noi saremo al loro fianco, ma ripeto le opposizioni devono fare si un lavoro comune in Parlamento, ma servirà una risposta popolare fuori dai Palazzi della politica", conclude Fratoianni.