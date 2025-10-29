Manovra: Gasparri, 'per incentivare affitti lunghi servono leva fiscale e tutela proprietari'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Il diritto alla casa è uno dei temi centrali nella vita democratica e sociale del Paese, declinato sotto vari aspetti. Servono le case popolari per chi ha basso reddito. E quanto agli affitti, se solo l'1,5% degli alloggi è destinato ad affitto br...

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – "Il diritto alla casa è uno dei temi centrali nella vita democratica e sociale del Paese, declinato sotto vari aspetti. Servono le case popolari per chi ha basso reddito. E quanto agli affitti, se solo l'1,5% degli alloggi è destinato ad affitto breve non c'è tutto il disagio che è stato descritto, ci sono piuttosto delle zone di maggiore richiamo turistico in cui si crea una maggiore concentrazione di questo tipo di locazione.

Dopodiché, abbiamo passato l'estate ascoltando la sinistra lamentarsi e sostenere che in Italia non c'è turismo. Ora invece sostengono che il turismo ammazza le città. Si mettano d'accordo. La realtà è che il turismo c'è ed è un bene che sia così". Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, a Agorà su Rai Tre.

"Io non credo che se qualcuno vuole affittare ai turisti un immobile di 2000 metri quadrati sarà frenato se anziché pagare il 21% dovrà pagare il 26% di tasse. Diverso è il discorso per chi ha un solo immobile. Ma sugli affitti c'è un problema alla base, cioè la difficoltà di tornare in possesso dell'immobile alla fine del contratto. Per risolvere questo problema, noi dobbiamo rendere più tutelato fiscalmente l'affitto lungo, ma anche più disponibile il bene alla fine del contratto", conclude.