Manovra: Gelmini (Nm), 'ha carattere centrista e europeista, presenteremo alcuni emendamenti'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – "Voglio sottolineare il carattere centrista ed europeista della manovra, non carica di debiti le nuove generazioni e fa attenzione ai conti. Dimostra che Giorgia Meloni è una leader di destra, che include anche le ragioni del centro. Questa manovra candida l'Italia a non essere più il malato d’Europa ma a uscire dalla procedura d’infrazione".

Oggi l’immagine del nostro paese è diversa "grazie alla stabilità del governo". Così la senatrice di Noi Moderati Mariastella Gelmini, durante la conferenza stampa sulla legge di bilancio nella sede del partito.

"Noi abbiamo voluto mettere al centro le famiglie e i giovani – prosegue – 60 milioni di euro per i centri estivi e 6 milioni per gli oratori, crediamo che i ragazzi debbano uscire dal virtuale. Riconosciamo l'impegno del governo, perché sono molte le sfaccettature del disagio giovanile e molte devono essere le risposte".

"Presenteremo alcuni emendamenti: torneremo sulla detrazione dei libri per le superiori; una detrazione per i nonni, perché sappiamo che i salari delle famiglie sono bassi e i nonni spesso intervengono, dunque rendere detraibili le spese che i nonni fanno per le famiglie". "E Opzione donna, sappiamo che è una misura costosa, ma speriamo che si possa trasversalmente in Parlamento" trovare "consenso per darle continuità", conclude.