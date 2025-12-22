Manovra: Giorgetti, 'soddisfatto, percorso tortuoso ma arrivati in vetta'**

Roma, 22 dic. - (Adnkronos) - "Sono soddisfatto" della manovra, è stato "come arrivare in vetta, il sentiero è tortuoso, l'importante è arrivarci, non c'è un'altra strada". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti,...

Roma, 22 dic. – (Adnkronos) – "Sono soddisfatto" della manovra, è stato "come arrivare in vetta, il sentiero è tortuoso, l'importante è arrivarci, non c'è un'altra strada". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intercettato dai giornalisti mentre lasciava l'aula del Senato, dove è in corso la discussione generale sulla legge di Bilancio. Nel pomeriggio il ministro potrebbe intervenire nel corso delle repliche.