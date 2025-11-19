Manovra: Iv, 'nostri emendamenti su Start tax e stop missione in Albania tra segnalati'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Meno tasse, più sicurezza. La Start tax, il taglio dell’Irpef per i lavoratori under 40, e lo stop alla missione in Albania, per destinare risorse e agenti al presidio del territorio, sono i due emendamenti, condivisi da tutta l’opposizione, a pri...

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "Meno tasse, più sicurezza. La Start tax, il taglio dell’Irpef per i lavoratori under 40, e lo stop alla missione in Albania, per destinare risorse e agenti al presidio del territorio, sono i due emendamenti, condivisi da tutta l’opposizione, a prima firma Iv, e inseriti tra i ‘segnalati’". Così in una nota Italia viva.

"Tra gli altri emendamenti qualificanti di Iv – prosegue – ci sono la cancellazione dell’aumento della cedolare secca per gli affitti brevi, e l’inserimento di una aliquota al 21% per chi affitti a soggetti non profit. Sulla sanità, Italia Viva propone lo psicologo nelle università e nei luoghi di lavoro, il potenziamento degli screening neonatali, l’istituzione dei fondi per la diagnosi della Sma e dell’Alzheimer, una serie di sostegni alla mobilità delle persone con disabilità, a cominciare dalla rimozione delle barriere architettoniche nelle scuole. Previsti anche lo stop all’accorpamento delle classi e alla chiusura degli istituti, e il sostegno agli insegnanti per l’insularità".

"Quindi una serie di emendamenti contro la violenza di genere: il rafforzamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio, e il rifinanziamento del reddito di libertà per le donne vittime di abuso. Italia Viva chiede di cancellare i tagli al cinema e quelli all’Istituto Italiano di Tecnologia. Sul fronte salari, di estendere la detassazione degli incrementi retributivi ai rinnovi contrattuali e di rifinanziare le misure a sostegno della partecipazione dei lavoratori", conclude la nota.