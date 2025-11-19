Manovra: Lupi, 'famiglie, giovani e persone con disabilità priorità negli emendamenti segnalati'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Gli emendamenti segnalati da Noi Moderati sono pensati per sostenere le famiglie, i giovani ed i più fragili. Partiamo dalla la riduzione dal 21% al 15% della cedolare secca per gli affitti a lungo termine, che serve a contrastare l’emergenza affitti e ...

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "Gli emendamenti segnalati da Noi Moderati sono pensati per sostenere le famiglie, i giovani ed i più fragili. Partiamo dalla la riduzione dal 21% al 15% della cedolare secca per gli affitti a lungo termine, che serve a contrastare l’emergenza affitti e lo spopolamento dei centri urbani, soprattutto nelle grandi città, e a dare a famiglie, giovani e lavoratori l’opportunità di trovare una casa a prezzi accessibili".

Così il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.

"Vogliamo, poi, escludere dal calcolo dell’Isee la prima casa fino a un valore di 200 mila euro, oggi è la metà, per le città metropolitane. Per giovani e famiglie portiamo al 19% la detrazione sulle spese per i libri scolastici per le scuole superiori. Infine l’istituzione di un fondo nazionale che sostenga le iniziative regionali per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità", conclude.