Manovra: Magi (+Eu), 'visione Meloni 'sfolla giovani' punta a desertificazione giovanile'

Roma, 4 nov (Adnkronos) - "Con una mano, il governo aumenta le tasse alle start up digitali inserendo in manovra una web tax che rischia di falcidiare un intero settore con pesanti ricadute occupazionali, elimina gli incentivi al rientro dei cervelli e, aggiungendo il solito pizzico di crudelt&...

Roma, 4 nov (Adnkronos) – "Con una mano, il governo aumenta le tasse alle start up digitali inserendo in manovra una web tax che rischia di falcidiare un intero settore con pesanti ricadute occupazionali, elimina gli incentivi al rientro dei cervelli e, aggiungendo il solito pizzico di crudeltà, toglie gli sgravi fiscali alle famiglie dei lavoratori stranieri". Lo dice Riccardo Magi, segretario di +Europa.

"Con l’altra mano, invece, il governo dei Patrioti rimodula il PNRR e taglia i fondi per i posti letto negli studentati: da Meloni una visione economica “sfolla giovani”, che punta alla desertificazione giovanile del nostro Paese. Ovviamente restano le mance e gli inutili bonus, buoni forse per le prossime elezioni, non certo per le nuove generazioni", aggiunge Magi.