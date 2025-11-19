Manovra: Misiani, 'con emendamenti opposizione altra politica economica è possibile'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "Gli emendamenti segnalati da tutte le forze di opposizione rappresentano una novità politica di grande rilievo. Per la prima volta l’opposizione ha presentato un pacchetto unitario di 16 emendamenti, tutti segnalati, a partire da quelli a prima firma Pd che intervengono su questioni decisive per il futuro del Paese: la sterilizzazione del fiscal drag, il rafforzamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l’introduzione del salario minimo, l’estensione a tutto il territorio nazionale dell’autorizzazione unica Zes, la proroga di Opzione Donna e la soppressione dei tagli al sistema scolastico".

Così Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria nazionale Pd.

"I restanti emendamenti segnalati dal Pd delineano con chiarezza gli ambiti della manovra che riteniamo debbano essere modificati o migliorati. Si va dal lavoro – con misure per l’accelerazione dei rinnovi contrattuali e l’ampliamento della detassazione dei rinnovi, da circoscrivere però ai contratti maggiormente rappresentativi – alle politiche industriali (da un programma di resilienza ai dazi ad un fondo per la transizione ecologica e digitale dell’industria) e al taglio dei costi dell’energia per famiglie e imprese, rilanciando la proposta di rafforzamento del ruolo di Acquirente Unico e di disaccoppiamento per via contrattuale del prezzo dell’elettricità da quello del gas. E ancora: il rafforzamento di politiche pubbliche centrali come scuola, università, casa e trasporti; la soppressione delle norme sui Lep; gli interventi sul sistema fiscale (a partire dall’Irpef) nella direzione dell’equità e della progressività".

"Il nostro giudizio sulla legge di bilancio è fortemente critico: è una manovra che non affronta i nodi della crescita, che non sostiene consumi e investimenti, e che resta debolissima sul terreno della lotta alle disuguaglianze. Cresce la pressione fiscale al livello più alto degli ultimi dieci anni, mentre la prudenza ostentata dal ministro Giorgetti serve solo a nascondere l’assenza di una vera politica industriale capace di accompagnare il Paese su un sentiero di sviluppo. Come Partito Democratico abbiamo scelto una strada diversa, proponendo un pacchetto organico di emendamenti che guarda al mondo delle imprese e del lavoro e definisce un’alternativa credibile. Gli emendamenti del Pd e dell’opposizione – conclude l'esponente dem – dimostrano che un’altra politica economica e sociale è possibile. Per questo ci batteremo in Parlamento affinché questa manovra venga profondamente cambiata".