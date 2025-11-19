Manovra: Molinari (Lega), 'emendamenti per dare risposte concrete a cittadini su sanità'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Gli emendamenti che presentiamo oggi sono il frutto del grande lavoro del dipartimento Sanità della Lega, in primis del suo responsabile Emanuele Monti. Interventi che, lo ricordiamo, saranno possibili grazie all’impegno profuso da Matteo Salvini che ha...

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "Gli emendamenti che presentiamo oggi sono il frutto del grande lavoro del dipartimento Sanità della Lega, in primis del suo responsabile Emanuele Monti. Interventi che, lo ricordiamo, saranno possibili grazie all’impegno profuso da Matteo Salvini che ha chiesto a gran voce un contributo da parte degli istituti di credito e assicurativi.

I 5 miliardi di euro che verranno dalle banche, infatti, potranno contribuire a incrementare il fondo sanitario nazionale, una scelta di buonsenso ma anche la più chiara risposta a quella sinistra che ci accusa di non avere a cuore la sanità". Così il capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati Riccardo Molinari, a margine della conferenza di presentazione degli emendamenti del partito alla manovra.

"Gli emendamenti che abbiamo presentato sono centrati su temi sensibili come la cura e la prevenzione delle patologie oncologiche, la tutela delle professioni sanitarie e il superamento del vincolo di esclusività, battaglia che la Lega porta avanti da tempo, ma anche l’innovazione tecnologica, l’abbattimento delle liste di attesa e i medici di medicina generale. Vogliamo dare così, con responsabilità, un segnale chiaro e risposte puntuali con cui garantire una sanità più moderna, efficiente e vicina ai cittadini", conclude.