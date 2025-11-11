Manovra: Montaruli (FdI), 'no lezioni da chi prometteva abolire povertà e si è fatto la barca'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – "Grazie alla legge di bilancio del governo Meloni il taglio Irpef aiuterà principalmente chi guadagna meno di 50mila euro. Altro che manovra per ricchi: non accettiamo lezioni da chi prometteva di abolire la povertà e si è fatto la barca". Così Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera parlando ai Tg.
