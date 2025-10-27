Manovra: Nevi, 'aumento tasse affitti brevi va eliminato, piccoli proprietari sono una ricchezza'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Se vogliamo incentivare gli affitti lunghi non è tassando più gli affitti brevi che si arriva alla soluzione. Se uno alza dal 21 al 26% la tassazione sull’affitto della prima casa non si scoraggiano gli affitti brevi ma facciamo un danno perch&ea...

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – "Se vogliamo incentivare gli affitti lunghi non è tassando più gli affitti brevi che si arriva alla soluzione. Se uno alza dal 21 al 26% la tassazione sull’affitto della prima casa non si scoraggiano gli affitti brevi ma facciamo un danno perché togliamo soldi che i piccoli proprietari possono destinare alla manutenzione".

Così il portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi, intervenendo a Start di Sky TG24.

"Per gli affitti lunghi – prosegue – pensiamo si debba incentivare la cedolare secca, che sta funzionando molto bene, così prendiamo due piccioni con una fava: facciamo un servizio agli inquilini e un servizio ai proprietari diminuendo la tassazione che va nella cassa dello Stato".

La misura "va tolta, era una cosa sulla quale avevamo già fatto una mediazione due anni fa. Riteniamo che i piccoli proprietari siano una ricchezza perché c’è anche la necessità di sostenere delle spese che sono schizzate in questi anni. Se vogliamo fare in modo che il nostro patrimonio edilizio continui a essere ben curato ed energeticamente sostenibile dobbiamo lasciare un po’ di soldi in più a chi ha una piccola casa che affitta anche ai turisti. È un accanimento che a nostro avviso non va bene", conclude.