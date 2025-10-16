Manovra: Pagano (Pd), 'altra mazzata per il ceto medio, tradite promesse del governo'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - “I dati che stanno emergendo in questi giorni confermano, purtroppo, l’ennesima mazzata per il ceto medio. Nonostante i proclami e gli annunci trionfali, il governo continua a disattendere le promesse fatte, lasciando famiglie, lavoratori e piccoli imprenditor...