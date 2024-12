Manovra: Paita (Iv), 'su stipendi dei ministri indecoroso balletto'

Roma, 17 dic (Adnkronos) - "Alla fine la norma sugli stipendi dei ministri rientra dalla finestra, con un blitz all'ultimo secondo. Un indecoroso balletto per regalare al governo 500 mila euro, mentre alle pensioni minime vanno solo le briciole”. Lo dice la senatrice Raffaella Paita,...

Roma, 17 dic (Adnkronos) – "Alla fine la norma sugli stipendi dei ministri rientra dalla finestra, con un blitz all'ultimo secondo. Un indecoroso balletto per regalare al governo 500 mila euro, mentre alle pensioni minime vanno solo le briciole”. Lo dice la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.

“Prima propongono l'aumento monstre da 7 mila euro dello stipendio dei ministri non eletti, facendo finta di non saperne nulla. Poi lo ritirano e infine lo reintroducono, mascherandolo da rimborso spese. Mezzo milione di euro di vergogna per il governo Meloni”, aggiunge Paita.