Manovra: Ricchiuti (FdI), 'introduce misura fiscale strategica per lavoro e produttività'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – "La Legge di Bilancio 2025 introduce una misura fiscale strategica per sostenere il lavoro e incentivare la produttività. Sono previsti 2 miliardi di euro per favorire gli aumenti retributivi e i premi di risultato, con una aliquota agevolata al 10% applicata agli incrementi salariali derivanti da rinnovi contrattuali e ai premi aziendali fino a 5.000 euro".

Così il dirigente nazionale di Fratelli d'Italia Lino Ricchiuti.

"Questa iniziativa – prosegue – rafforza il percorso già avviato con la flat tax incrementale, estendendone ora i benefici anche al lavoro dipendente. L’obiettivo è promuovere la contrattazione aziendale, valorizzare il merito e sostenere la competitività del sistema produttivo italiano, in un quadro di equità fiscale e crescita sostenibile".

"Fratelli d’Italia conferma il proprio impegno nel mettere al centro il lavoro, la dignità retributiva e la produttività come pilastri di una visione economica fondata sulla responsabilità e sul valore delle persone", conclude.