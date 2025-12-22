Home > Flash news > **Manovra: Senato respinge questione pregiudiziale**

**Manovra: Senato respinge questione pregiudiziale**

default featured image 3 1200x900

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - Con 101 voti contrari, 56 favorevoli e un astenuto il Senato ha respinto la questione pregiudiziale alla legge di Bilancio sostenuta dalle opposizioni. Ha ora avuto inizio la discussione generale sul provvedimento. ...

di Pubblicato il

Roma, 22 dic. (Adnkronos) – Con 101 voti contrari, 56 favorevoli e un astenuto il Senato ha respinto la questione pregiudiziale alla legge di Bilancio sostenuta dalle opposizioni. Ha ora avuto inizio la discussione generale sul provvedimento.